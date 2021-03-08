Парламент Финляндии на три недели закрыл рестораны и бары

Парламент Финляндии одобрил закрытие ресторанов и баров в 15 регионах страны из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Рестораны, бары, кафе и ночные клубы закроют на три недели, начиная с 9 марта. При этом разрешено продавать еду навынос.

Жёсткий карантин в Финляндии ввели с 8 марта. Продлится локдаун до 28 марта. В этот период ученики средних и старших школ будут обучаться дистанционно, работодателям рекомендуется перевести сотрудников на удаленную работу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, сообщает Ura.ru. с 8 марта для этой категории москвичей режим самоизоляции носит





рекомендательный характер.

