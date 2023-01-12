Папа Римский помолился за мир на Украине
Папа Римский Франциск помолился перед Жировицкой иконой Богоматери, которая временно находится в зале Павла VI, сообщает портал Vatican News.
В сообщении говорится, что это одна из наиболее почитаемых в Белоруссии икон. Перед ней понтифик вознес молитву «за возлюбленную Белоруссию и за мир, особенно на Украине».
Отмечается, что Жировицкая икона Богоматери находится в украинском грекокатолическом храме святых Сергия и Вакха в Риме и «объединяет белорусский и украинский народы».
Ранее папа Римский Франциск поздравил всех православных, отмечающих Рождество 7 января, и призвал молиться за мир на Украине, сообщает журнал «Профиль».
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