Озеро Лонар в Индии окрасилось в розовый цвет

В индийском штате Махараштра вода в озере Лонар окрасилась в розовый цвет. Ученые устанавливают причины явления, сообщает телеканал CNN.

Причинами неординарной смены цвета воды может стать увеличение количества красных водорослей или уровня содержания соли в воде, а также сразу оба фактора.

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По информации местного геолога Гаджанана Харата, озеро в 2020 году подсохло и обмелело, возросла соленость воды.

Также в несколько лабораторий отправлены для изучения образцы красных водорослей.

После этого можно будет говорить об установлении точной причины изменения цвета Лонара, отмечают «Известия».

Озеро Лонар образовалось после падения метеорита на Землю около 50 тыс. лет назад. Оно находится около 500 км к востоку от Мумбаи.

Ранее стало известно, что из-за экологической катастрофы в Норильске после утечки топлива с территории ТЭЦ-3 его следы уже нашли в уникальном ледниковом озере Пясино, которое расположено ниже по течению, передает РЕН ТВ.

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ФОТО: Соцсети
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