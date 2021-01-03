Освобожденные в Ливии россияне прибыли домой

Трое освобожденных в Ливии россиян прибыли в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной палаты Александра Малькевича.

По его словам, вместе с ними прилетел украинец. Вернувшиеся домой россияне - моряки, у которых на прогулочной яхте закончилась солярка и они решили дозаправиться в Ливии.

«Из них, предположительно, выбивали какие-то показания», — сказал Малькевич.

Ранее были освобождены россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, задержанные в Ливии более полутора лет назад.

Шугалей и Суэйфан задержаны в Ливии в мае 2019 года. Правоохранительные органы страны утверждали, что россияне пытались повлиять на предстоящие выборы. Российская стороны эту утверждения опровергала.

