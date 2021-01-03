Освобожденные в Ливии россияне прибыли домой
Трое освобожденных в Ливии россиян прибыли в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной палаты Александра Малькевича.
По его словам, вместе с ними прилетел украинец. Вернувшиеся домой россияне - моряки, у которых на прогулочной яхте закончилась солярка и они решили дозаправиться в Ливии.
«Из них, предположительно, выбивали какие-то показания», — сказал Малькевич.
Ранее были освобождены россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, задержанные в Ливии более полутора лет назад.
Шугалей и Суэйфан задержаны в Ливии в мае 2019 года. Правоохранительные органы страны утверждали, что россияне пытались повлиять на предстоящие выборы. Российская стороны эту утверждения опровергала.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+26 301 / сут.
Умерли
58 002+447 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+18 897 / сут.
- Освобожденные в Ливии россияне прибыли домой
- В Эстонии заявили о территориальных претензиях к РФ
- Бундестаг: отказ от «Северного потока — 2» - «самоубийство»
- В праздничные дни в московском транспорте усилили меры безопасности
- В Мексике после прививки вакциной Pfizer госпитализирована врач
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru