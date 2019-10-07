Названы имена лауреатов Нобелевской премии по медицине
Нобелевскую премию по медицине за 2019 год получили Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенце, пишет RT.
Учёные были удостоены награды за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода. Как отмечает «Свободная пресса», исследование учёных имеет фундаментальное значение для физиологии. В будущем оно может помочь найти новые пути в борьбе с анемией и раком.
Напомним, церемония вручения по традиции пройдёт 10 декабря, в день смерти шведского учёного Альфреда Нобеля. Премия была учреждена в 1895 году по завещанию исследователя, пишет Москва 24.
Ранее НСН писала, скончался американский химик Кэри Муллис, лауреат Нобелевской премии по химии. Он умер на 75-ом году жизни в США.
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