В США скончался лауреат Нобелевской премии по химии Кэри Муллис

Американский химик Кэри Муллис, лауреат Нобелевской премии по химии умер на 75-ом году жизни в США. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, ученый умер из-за сердечной и респираторной недостаточности после осложнений от пневмонии. Смерть произошла 7 августа.

Муллис получил Нобелевскую премию по химии за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК в 1993 году. Он разделил премию с ученым из Англии Майком Смитом.



