В США скончался лауреат Нобелевской премии по химии Кэри Муллис
16 августа00:31
Американский химик Кэри Муллис, лауреат Нобелевской премии по химии умер на 75-ом году жизни в США. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, ученый умер из-за сердечной и респираторной недостаточности после осложнений от пневмонии. Смерть произошла 7 августа.
Муллис получил Нобелевскую премию по химии за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК в 1993 году. Он разделил премию с ученым из Англии Майком Смитом.
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