Оппозиция Армении потребовала отправить Пашиняна в отставку до 5 октября
Лидеры оппозиции Армении в ходе акции протеста объявили 5 октября днем, до которого премьер-министр Никол Пашинян должен быть отправлен в отставку. Трансляцию вел телеканал 24TV.
На 5 октября назначена встреча главы правительства Армении с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Допустить этого нельзя, считает оппозиция.
«Никто не знает, какие убийственные для Армении документы он готов вновь подписать», - сказал один из лидеров протеста Андраник Теванян.
Пашинян ранее заявил, что Армении нужно изменить и дополнить инструменты внешней и внутренней безопасности страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru