Оппозиция Армении потребовала отправить Пашиняна в отставку до 5 октября

На 5 октября назначена встреча главы правительства Армении с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Допустить этого нельзя, считает оппозиция.

«Никто не знает, какие убийственные для Армении документы он готов вновь подписать», - сказал один из лидеров протеста Андраник Теванян.

Пашинян ранее заявил, что Армении нужно изменить и дополнить инструменты внешней и внутренней безопасности страны, передает «Радиоточка НСН».

