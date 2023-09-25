Оппозиция Армении потребовала отправить Пашиняна в отставку до 5 октября

Лидеры оппозиции Армении в ходе акции протеста объявили 5 октября днем, до которого премьер-министр Никол Пашинян должен быть отправлен в отставку. Трансляцию вел телеканал 24TV.

Пашинян покинул здание кабинета министров Армении

На 5 октября назначена встреча главы правительства Армении с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Допустить этого нельзя, считает оппозиция.

«Никто не знает, какие убийственные для Армении документы он готов вновь подписать», - сказал один из лидеров протеста Андраник Теванян.

Пашинян ранее заявил, что Армении нужно изменить и дополнить инструменты внешней и внутренней безопасности страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Нагорный КарабахОппозицияНикол ПашинянАрмения

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