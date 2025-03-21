Операционная прибыль Bentley обрушилась на 37%

Операционная прибыль концерна по производству автомобилей сегмента Luxury Bentley (Великобритания) обрушилась на 37% в 2024 году. Об этом сообщает сайт автопроизводителя.

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Отмечается, что показатель упал с 589 млн евро в 2023 году до 373 млн евро в 2024 году. Общий доход достиг 2,648 млрд евро, сократившись на 10%.

Вместе с тем в Bentley заявили, что компания смогла добиться рекордной выручки с одного автомобиля (10%).

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер заявил, что Германию ждут массовые закрытия автомобильных заводов и увольнения на фоне того, что Россия официально не покупает немецкие машины, а Германия отказалась от дешевого российского газа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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