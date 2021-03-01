ООН призвала доноров выделить 3,85 млрд долларов на продовольствие в Йемене
В ООН призвали стран-доноров выделить в 2021 году на оказание гуманитарной помощи в Йемене 3,85 млрд долларов. Отмечается, что эти деньги будут направлены на помощь 16 миллионам йеменцев, пишет ТАСС.
Во всемирной организации подчеркнули, что выделенные средства должны предотвратить широкомасштабный голод и напомнили, что двум третям жителям Йемена нужна поддержка для выживания. По словам представителей ООН, почти половина детей в стране в возрасте до пяти лет страдает от недоедания.
Генсек ООН Антониу Гутерриш добавил, что в 2020 году финансирование гуманитарной кампании в Йемене значительно сократилось: было собрано лишь 56% от необходимой суммы.
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