ООН призвала доноров выделить 3,85 млрд долларов на продовольствие в Йемене

В ООН призвали стран-доноров выделить в 2021 году на оказание гуманитарной помощи в Йемене 3,85 млрд долларов. Отмечается, что эти деньги будут направлены на помощь 16 миллионам йеменцев, пишет ТАСС.

Во всемирной организации подчеркнули, что выделенные средства должны предотвратить широкомасштабный голод и напомнили, что двум третям жителям Йемена нужна поддержка для выживания. По словам представителей ООН, почти половина детей в стране в возрасте до пяти лет страдает от недоедания.