Огненный торнадо обрушился на Лос-Анджелес
12 января 202507:01
На город Лос-Анджелес в Калифорнии обрушился огненный торнадо, сообщает Daily Mail.
По данным издания, редкое явление, когда огонь и сильный ветер образуют вращающийся столб пламени, пепла и дыма, было замечено в Малхолланд Драйв.
На территории штата зарегистрировано шесть пожаров, самый крупный из которых в районе Пасифик Палисейдс.
Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе пожары уничтожили особняки украинских генералов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru