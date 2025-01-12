Огненный торнадо обрушился на Лос-Анджелес

По данным издания, редкое явление, когда огонь и сильный ветер образуют вращающийся столб пламени, пепла и дыма, было замечено в Малхолланд Драйв.

На территории штата зарегистрировано шесть пожаров, самый крупный из которых в районе Пасифик Палисейдс.

Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе пожары уничтожили особняки украинских генералов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

