Очередей не будет! В АТОР успокоили российских туристов в Турции

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили о возможном увеличении времени заселения в турецкие отели. Это связано с мерами по усиления защиты персональных данных. Законом запрещено делать фото или ксерокопию удостоверения личности своих гостей, запрашивать у них другую персональную информацию, в том числе номера банковской карты и мобильного телефона, а также собирать биометрические данные.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН успокоил российских туристов – ожидать в лобби отеля часами не придется.

«На самом деле закон о персональных данных вступил в силу в Турции в апреле 2016 года, и это никак не сказывалось на регистрации туристов в отелях. В этой ситуации туркомпании будут делать всё, чтобы упростить процедуру, заранее подавать информацию в отели, чтобы не создавать очередей.