Очередей не будет! В АТОР успокоили российских туристов в Турции
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили о возможном увеличении времени заселения в турецкие отели. Это связано с мерами по усиления защиты персональных данных. Законом запрещено делать фото или ксерокопию удостоверения личности своих гостей, запрашивать у них другую персональную информацию, в том числе номера банковской карты и мобильного телефона, а также собирать биометрические данные.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН успокоил российских туристов – ожидать в лобби отеля часами не придется.
«На самом деле закон о персональных данных вступил в силу в Турции в апреле 2016 года, и это никак не сказывалось на регистрации туристов в отелях. В этой ситуации туркомпании будут делать всё, чтобы упростить процедуру, заранее подавать информацию в отели, чтобы не создавать очередей.
Закон запрещает копировать паспорта постояльцев, но затронет, в первую очередь, бюджетные отели, но никак не 4-ех – 5-зведочные, которые чаще выбирают россияне. По итогам 2019 года мы видим рост интереса наших соотечественников к отдыху в Турции», - резюмировал специалист.
Действительно, закон о защите персональных данных был введен несколько лет назад, но практически не действовал из-за отсутствия штрафных санкций за его несоблюдение. В АТОР уточнили, что в 2020 году отели будут штрафовать за подобные нарушения.
«Турция – это страна организованного пакетного туризма, потому туркомпании будут делать всё, чтобы упростить процесс регистрации в отелях»
К слову, профессиональные туристические объединения отельеров и туроператоров Турции выступили против мер по защите данных, отметив, что после заполнения всех форм учета копии документов постояльцев уничтожаются.
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