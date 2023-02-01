Обыск по делу о крушении вертолёта в Броварах провели у экс-главы МВД Украины Авакова
Бывший глава МВД Украины Арсен Авакова рассказал украинскому изданию «Страна», что у него прошёл Обыск по делу о крушении вертолёта в Броварах.
По его словам, силовики «смотрели контракты Airbus шестилетней давности». Отмечается, что упавшее воздушное судно было закуплено, когда Аваков возглавлял министерство.
«Закончили обыск по аварии вертолета. Естественно, ничего не нашли... Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», - заключил Аваков.
Крушение вертолёта в Броварах, в результате которого погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, произошло 18 января. Франко-немецкая компания Airbus Helicopters заявила о готовности помочь в расследовании произошедшего, сообщает RT.
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