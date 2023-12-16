Новым эмиром Кувейта стал 83-летний шейх Мишаал
16 декабря 202315:41
Новым эмиром Кувейта стал 83-летний Мишаал аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, младший брат скончавшегося Навафа аль-Ахмада ас-Сабаха.
Ранее стало известно, что на 87 году жизни скончался эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Мубарак ас-Сабах. Его предшественник шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах в июле 2020 года был госпитализирован, 91-летний монарх умер в больнице в США, где проходил лечение, отмечает «Радиоточка НСН».
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью шейха Навафа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru