Умерла публицист, вдова писателя Андрея Синявского Мария

Умерла публицист, вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова, сообщил Дмитрий Быков (признан в РФ иноагентом).

Умерла актриса из «Санта-Барбары» Ширли Энн Филд

Она была главным редактором журнала «Синтаксис». Розановой было 93 года.

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ФОТО: РИА Новости
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