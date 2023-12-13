Умерла публицист, вдова писателя Андрея Синявского Мария
13 декабря 202315:19
Умерла публицист, вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова, сообщил Дмитрий Быков (признан в РФ иноагентом).
Она была главным редактором журнала «Синтаксис». Розановой было 93 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru