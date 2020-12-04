Новый суточный анти-рекорд заражения коронавирусом зафиксирован в США
Университет Джонса Хопкинса зафиксировал в США новый суточный анти-рекорд заражения коронавирусом. За последние 24 часа COVID-19 выявили у 217 664 человек.
По информации организации, которая суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, прежний рекорд заражений был зафиксирован 28 ноября - более 205 тысяч случаев за сутки.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США зафиксировано 14 147 754 случая заражения коронавирусом. Более пяти миллионов человек выздоровели, скончались более 270 тысяч пациентов с COVID-19, в том числе 2 879 - за последние 24 часа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
- Путин заявил о всплеске киберпреступности
- Больной COVID-19 перестал пьянеть от алкоголя
- ООН заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии
- Эрдоган пожелал Франции избавиться от «бремени Макрона»
- Названы причины задержания журналистов НТВ в Стамбуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru