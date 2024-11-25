В Грузии заявили, что президентские выборы должны состояться в 2024 году
Выборы президента Грузии и инаугурация нового главы государства должны пройти в 2024 году. Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили.
«Мы должны избрать президента сроком на пять лет. Соответственно, для того чтобы президент был избран... важно, чтобы выборы и инаугурация состоялись в этом году», — подчеркнул политик.
По словам Папуашвили, точную дату проведения выборов президента парламент назначит во вторник 26 ноября.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что выборы президента страны могут пройти в начале января 2025 года, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru