В Грузии заявили, что президентские выборы должны состояться в 2024 году

Выборы президента Грузии и инаугурация нового главы государства должны пройти в 2024 году. Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

«Мы должны избрать президента сроком на пять лет. Соответственно, для того чтобы президент был избран... важно, чтобы выборы и инаугурация состоялись в этом году», — подчеркнул политик.

По словам Папуашвили, точную дату проведения выборов президента парламент назначит во вторник 26 ноября.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что выборы президента страны могут пройти в начале января 2025 года, напоминает Ura.ru.

