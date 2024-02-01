Новый рекорд скорости ветра зафиксировали в Швеции
Охвативший северную шведскую провинцию Норботтен ураган «Ингунн» стал причиной нового рекорда скорости ветра, сообщает телеканал SVT.
В частности, в местечке Стекенйокк в горах Лапландии скорость ветра зафиксирована на отметке 51,8 м/с. Предыдущее достижение было задокументировано здесь же в январе 2017 года - 47,8 м/с.
По данным канала, пришедший из Норвегии ураган «Ингунн» стал самым сильным за последние 30 лет. Из-за него 12 тысяч домохозяйств в провинциях Трёнделаг и Хельгеланд остались без электричества.
Ранее температура воздуха в испанской Валенсии в январе достигла +30,7 градусов, что стало максимальным значением для этого времени года в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru