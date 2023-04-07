Нетаньяху после теракта распорядился мобилизовать силы армии и полиции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился принять меры после теракта на набережной Тель-Авива, передают СМИ.
Глава правительства потребовал мобилизовать резервные роты пограничной полиции. Также будут усилены армейские подразделения.
Теракт на набережной Тель-Авива произошел вечером 7 апреля. Автомобиль въехал в толпу людей, еще один неизвестный открыл огонь по прохожим.
Погиб один человек, семеро пострадали. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.
В четверг по Израилю выпустили 34 ракеты с территории Ливана. Тель-Авив обвинил в атаке палестинцев и нанес удары по сектору Газа, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru