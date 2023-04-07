Нетаньяху после теракта распорядился мобилизовать силы армии и полиции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился принять меры после теракта на набережной Тель-Авива, передают СМИ.

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Глава правительства потребовал мобилизовать резервные роты пограничной полиции. Также будут усилены армейские подразделения.

Теракт на набережной Тель-Авива произошел вечером 7 апреля. Автомобиль въехал в толпу людей, еще один неизвестный открыл огонь по прохожим.

Погиб один человек, семеро пострадали. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

В четверг по Израилю выпустили 34 ракеты с территории Ливана. Тель-Авив обвинил в атаке палестинцев и нанес удары по сектору Газа, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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