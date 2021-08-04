Неизвестный пригрозил взорвать гранату в здании кабмина Украины

Сегодня неизвестный мужчина пригрозил взорвать бомбу в здании кабмина Украины, передает телеканал «Украина 24». По его данным, мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. Сейчас туда направляются правоохранители. По сообщениям СМИ, ранее мужчина воевал в Донбассе. Он был сапером в батальоне «Айдар» (запрещен на территории России - прим. НСН).

В этот день на 13:00 запланировано заседание украинского кабмина.

Ранее кабмин Украины заявил, что планирует восстановить контроль над границей с Россией в Донбассе до 2025 года. Решение принято в ходе заседания кабмина по инициативе главы МВД Арсена Авакова.

