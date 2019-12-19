Не менее шести туристов пострадали при столкновении катера и яхты в Таиланде
19 декабря 201920:31
По крайней мере шесть туристов травмировались при столкновении экскурсионного катера и яхты в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел берегов острова Кхай-Нок в 8 км к востоку от Пхукета.
Как пишет агентство, пострадавших людей доставили на остров Сирэ, где им оказывается медпомощь. Несколько человек госпитализированы, в частности, у одного человека диагностированы серьезные травмы. Есть ли среди пострадавших россияне не уточняется.
Количество пострадавших устанавливается.
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