Не менее шести туристов пострадали при столкновении катера и яхты в Таиланде

Инцидент произошел берегов острова Кхай-Нок в 8 км к востоку от Пхукета.

Как пишет агентство, пострадавших людей доставили на остров Сирэ, где им оказывается медпомощь. Несколько человек госпитализированы, в частности, у одного человека диагностированы серьезные травмы. Есть ли среди пострадавших россияне не уточняется.

Количество пострадавших устанавливается.

