В Таиланде из-за наводнений погибли 28 человек

Жертвами наводнений в Таиланде стали 28 человек. В стране из-за сильных ливней затоплено 32 провинции. Повреждены более 370 тысяч домохозяйств, 50 сельских дорог на северо-востоке Таиланда, передает РЕН ТВ. Нарушены коммуникации и исчезла связь ряда деревень с региональными центрами.

Многие жители были эвакуированы, сейчас они находятся во временных убежищах. Между тем, метеорологи прогнозируют, что на страну ливни обрушатся с новой силой с 11 по 15 сентября.







