В Таиланде из-за наводнений погибли 28 человек
10 сентября09:18
Жертвами наводнений в Таиланде стали 28 человек. В стране из-за сильных ливней затоплено 32 провинции. Повреждены более 370 тысяч домохозяйств, 50 сельских дорог на северо-востоке Таиланда, передает РЕН ТВ. Нарушены коммуникации и исчезла связь ряда деревень с региональными центрами.
Многие жители были эвакуированы, сейчас они находятся во временных убежищах. Между тем, метеорологи прогнозируют, что на страну ливни обрушатся с новой силой с 11 по 15 сентября.
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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТаиландНаводнение
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