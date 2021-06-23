В Минэнерго Белоруссии заявили об аварии на Лукомльской ГРЭС
В Минэнерго Белоруссии рассказали об аварии на Лукомльской ГРЭС, приведшей к перебоям в электроснабжении части Могилевской и Витебской областей. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале министерства.
По данным ведомства, на Лукомльской ГРЭС произошел пожар, 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ отключены. Точные причины пожара неизвестны, однако, по предварительным данным, к этому могло привести повреждение измерительного трансформатора.
"Принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки", - передает ведомство.
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