В Минэнерго Белоруссии заявили об аварии на Лукомльской ГРЭС

В Минэнерго Белоруссии рассказали об аварии на Лукомльской ГРЭС, приведшей к перебоям в электроснабжении части Могилевской и Витебской областей. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале министерства.

По данным ведомства, на Лукомльской ГРЭС произошел пожар, 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ отключены. Точные причины пожара неизвестны, однако, по предварительным данным, к этому могло привести повреждение измерительного трансформатора.

"Принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки", - передает ведомство.

