Поездка Зеленского по американскому заводу боеприпасов в Пенсильвании состоялась в минувшие выходные. Макарова пошла на такой шаг, что бы заручиться поддержкой избирателей штата – одна из ключевых задач для кандидатов в президенты. Джонсон считает, что турне возглавлял один из ключевых помощников вице-президента Камалы Харрис, а на само мероприятие намеренно не пригласили республиканцев. Спикер Палаты назвал это явным «вмешательством в выборы».

Джонсон в письме Зеленскому обвинил его во вмешательстве во внутриполитические процессы в США.

Предприятие, которое посетил президент Украины, производит 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, поставляемые ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

