В США призвали Зеленского уволить посла Украины
В США спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон призывал украинского лидера Владимира Зеленского уволить посла в США Оксану Маркарову, которая организовала финансируемый американскими налогоплательщиками визит в «колеблющийся» штат, где ни у одного из кандидатов в президенты нет явного перевеса, сообщает Fox News.
Поездка Зеленского по американскому заводу боеприпасов в Пенсильвании состоялась в минувшие выходные. Макарова пошла на такой шаг, что бы заручиться поддержкой избирателей штата – одна из ключевых задач для кандидатов в президенты. Джонсон считает, что турне возглавлял один из ключевых помощников вице-президента Камалы Харрис, а на само мероприятие намеренно не пригласили республиканцев. Спикер Палаты назвал это явным «вмешательством в выборы».
Джонсон в письме Зеленскому обвинил его во вмешательстве во внутриполитические процессы в США.
Предприятие, которое посетил президент Украины, производит 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, поставляемые ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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