На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

Подземные толчки зафиксировали недалеко от города Пазарчык в 17:09 по местному времени (совпадает с московским). Очаг землетрясения находился на глубине около семи километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В феврале 2023 года в Кахраманмараше произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Погибли более 53 тысяч человек, пострадали 107 тысяч, напоминает «Радиоточка НСН».

