На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
В турецком регионе Кахраманмараш на юго-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщило республиканское Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Подземные толчки зафиксировали недалеко от города Пазарчык в 17:09 по местному времени (совпадает с московским). Очаг землетрясения находился на глубине около семи километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В феврале 2023 года в Кахраманмараше произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Погибли более 53 тысяч человек, пострадали 107 тысяч, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
- СМИ: «Роснефть» начала продажу активов в Германии
- Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят ВС РФ
- Байден подписал временный бюджет правительства во избежание шатдауна
- Сборы фильма «Мастер и Маргарита» достигли двух миллиардов рублей
- В ДТП на трассе под Кемерово погибли три человека
- Евросоюз разморозил два миллиарда евро для Венгрии
- Даниил Медведев проиграл в полуфинале теннисного турнира в Дубае
- В Подмосковье электричка сбила двух взрослых и ребенка
- Режиссер Джеймс Ганн заявил о начале съемок нового фильма о Супермене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru