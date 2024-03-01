На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

В турецком регионе Кахраманмараш на юго-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщило республиканское Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

Подземные толчки зафиксировали недалеко от города Пазарчык в 17:09 по местному времени (совпадает с московским). Очаг землетрясения находился на глубине около семи километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В феврале 2023 года в Кахраманмараше произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Погибли более 53 тысяч человек, пострадали 107 тысяч, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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