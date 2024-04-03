На Тайване восстановили производство чипов после землетрясения

«В течение всего 10 часов после землетрясения производство микросхем было восстановлено до уровня более 70%, на новых производственных линиях», - сообщила компания.

При этом корпорация решила приостановить работы по строительству новых производственных корпусов. Возобновление ожидается после проверки безопасности на объектах.

Землетрясение магнитудой 7,4 на Тайване произошло 3 апреля. Погибли 10 человек, почти тысяча пострадали, передает «Радиоточка НСН».

