На Тайване восстановили производство чипов после землетрясения

Тайваньская компания TSMC, которая является одним из крупнейших мировых производителей чипов, практически полностью восстановила рабочие процессы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

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«В течение всего 10 часов после землетрясения производство микросхем было восстановлено до уровня более 70%, на новых производственных линиях», - сообщила компания.

При этом корпорация решила приостановить работы по строительству новых производственных корпусов. Возобновление ожидается после проверки безопасности на объектах.

Землетрясение магнитудой 7,4 на Тайване произошло 3 апреля. Погибли 10 человек, почти тысяча пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЗемлетрясениеМикроэлектроникаТайвань

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