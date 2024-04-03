На Тайване восстановили производство чипов после землетрясения
Тайваньская компания TSMC, которая является одним из крупнейших мировых производителей чипов, практически полностью восстановила рабочие процессы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации.
«В течение всего 10 часов после землетрясения производство микросхем было восстановлено до уровня более 70%, на новых производственных линиях», - сообщила компания.
При этом корпорация решила приостановить работы по строительству новых производственных корпусов. Возобновление ожидается после проверки безопасности на объектах.
Землетрясение магнитудой 7,4 на Тайване произошло 3 апреля. Погибли 10 человек, почти тысяча пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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