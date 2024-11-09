На пляжи Австралии выбросило тысячи мертвых буревестников
Порядка двух тысяч трупов буревестников обнаружили на побережье Австралии, сообщает The Guardian.
Местных жителей предупреждают о возможном распространении птичьего гриппа H5N1. Массовая гибель пернатых может быть также связана с ежегодной миграцией, многие не смогли преодолеть расстояние из северного полушария в Австралию, предположительно, из-за истощения.
В таких масштабах гибель птиц зоологи наблюдают впервые. Если все продолжится в подобном духе, то короткохвостые буревестники попадут в Красную книгу.
Ранее в Англии из зоопарка сбежала капибара по кличке Корица, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru