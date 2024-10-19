На MotoGP два гонщика столкнулись и вылетели с трассы

На одном из поворотом итальянец Марко Беццекки на большой скорости врезался в испанского гонщика Маверика Виньялеса. В результате столкновения оба гонщика слетели со своих мотоциклов, покатились по асфальту и вылетели с трассы.

В итоге Беццеки госпитализировали в больницу на вертолете.



Ранее болид автогонщика Михаэля Шумахера выставили на аукцион, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

