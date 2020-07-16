На Аляске названы сроки переноса памятника русскому правителю Баранову
Мэр города Ситка (Аляска) Гэри Пэкстон заявил, что памятник русскому правителю в Северной Америке Александру Баранову перенесут в краеведческий музей в течение ближайших месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, городской совет Ситки 14 июля проголосовал за перенос памятника, который был подарен городу в 1989 году местной богатой семьёй и находится в центре населённого пункта.
Авторы соответствующей резолюции считают, что памятник «причиняет боль» коренным народам. Стоявший во главе Российско-американской компании Баранов, по их мнению, «осуществлял непосредственный надзор за порабощением народов тлинкитов и алеутов».
Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма в беседе с НСН назвал перенос памятника Баранову политическим передёргиванием.
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