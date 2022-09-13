Москва ожидает от США выдачи виз для участия в ГА ООН

Россия ожидает скорейшей выдачи виз со стороны американских властей для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правовой референтуры постпредства России при ООН Сергея Леонидченко.

Москва запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

По словам дипломата, российская делегация до сих пор не получила визы. Он назвал это «беспрецедентной ситуацией» и очередным свидетельством того, что проблемы с неисполнением страной пребывания своих обязательств из года в год только усиливаются.

Отмечается, что ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы не получил въездных виз в США.

Генассамблеи ООН состоится в США 20-26 сентября.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ВизыГенассамблея ООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры