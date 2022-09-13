Москва ожидает от США выдачи виз для участия в ГА ООН

По словам дипломата, российская делегация до сих пор не получила визы. Он назвал это «беспрецедентной ситуацией» и очередным свидетельством того, что проблемы с неисполнением страной пребывания своих обязательств из года в год только усиливаются.

Отмечается, что ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы не получил въездных виз в США.

Генассамблеи ООН состоится в США 20-26 сентября.

