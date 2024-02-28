Миссия ООН начала выводить контингент из ДР Конго

Международной организации пришлось предпринять такие шаги по требованию властей республики, которые считают миссию неэффективной. Всего в стране насчитывается около 15 тысяч миротворцев в трех наиболее неспокойных провинциях : Южном и Северном Киву, Итури.

Вывод войск на первом этапе подразумевает официальную передачу военных баз в Южном Киву конголезским силам. Завершение этой фазы планируется к 30 апреля для солдат и полиции и к 30 июня — для гражданского компонента. Силы ООН должны покинуть свои 14 баз в провинции до мая. В дальнейшем меры коснутся провинций Итури и Северный Киву.

Между тем премьер ДР Конго Жан-Мишель Сама Луконде подал в отставку, правительство республики было распущено, пишет RT.

