Миссия ООН начала выводить контингент из ДР Конго
Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго начала вывод войск из страны. Об этом пишет Agence France-Presse.
Международной организации пришлось предпринять такие шаги по требованию властей республики, которые считают миссию неэффективной. Всего в стране насчитывается около 15 тысяч миротворцев в трех наиболее неспокойных провинциях : Южном и Северном Киву, Итури.
Вывод войск на первом этапе подразумевает официальную передачу военных баз в Южном Киву конголезским силам. Завершение этой фазы планируется к 30 апреля для солдат и полиции и к 30 июня — для гражданского компонента. Силы ООН должны покинуть свои 14 баз в провинции до мая. В дальнейшем меры коснутся провинций Итури и Северный Киву.
Между тем премьер ДР Конго Жан-Мишель Сама Луконде подал в отставку, правительство республики было распущено, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru