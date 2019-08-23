Минск смотрит на Тбилиси без оглядки на Москву
Белорусский политолог объяснил НСН, какие отношения между Грузией и Белоруссией позволяют Лукашенко высказываться о развитии их взаимодействия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит настойчиво развивать свои отношения с Тбилиси «во благо белорусского и грузинского народов». Эти слова он произнёс во время встречи с грузинским премьером Мамукой Бахтадзе, пишет БЕЛТА.
В пятницу премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил журналистам, что Россия и Белоруссия могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве уже в сентябре нынешнего года. Как отмечают эксперты, у программы должна быть чёткая внешнеполитическая составляющая. Визит Бахтадзе в Минск напомнил о расхождении во взглядах членов Союзного государства на вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси эти расхождения только приветствуют.
Белоруссию с Грузией связывают по большей части экономические отношения, заметил в эфире НСН белорусский политолог Алексей Дзермант. Говорить о стабильных и союзнических взаимодействиях, по его мнению, пока не приходится. Хотя оценка Минском грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов позволяет рассчитывать на развитие отношений в будущем.
«Беларусь сохранила политический и экономический диалог с Грузией, несмотря на то, что происходило там в последние годы. Основной интерес Минска, конечно, экономический, потому что продукция белорусского машиностроения пользуется в Грузии спросом. Грузинская сельскохозяйственная продукция поставляется в Минск. То есть, основания для экономических отношений есть. А президент создаёт для этого политическую рамку — был визит в Грузию. Были ответные визиты премьер-министра Грузии к нам. Поэтому не сказать, что отношения приятные и самые тёплые, но они основаны на экономическом базисе, и, думаю, развиваться будут. Кроме того, Тбилиси ценит позицию Минска по Абхазии и Южной Осетии, поскольку Минск всегда придерживается принципа территориальной целостности. Грузины постоянно подчёркивают, что это ценят. И это позволяет говорить, что отношения с Тбилиси более-менее ровные и подразумевают развитие», — заметил Дзермант.
Напомним, после вооруженного нападения грузинской армии на Южную Осетию в августе 2008 года Москва признала государственность двух бывших грузинских автономий. Указ о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами был подписан президентом РФ 26 августа 2008 года.
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