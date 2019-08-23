Минск смотрит на Тбилиси без оглядки на Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит настойчиво развивать свои отношения с Тбилиси «во благо белорусского и грузинского народов». Эти слова он произнёс во время встречи с грузинским премьером Мамукой Бахтадзе, пишет БЕЛТА.

В пятницу премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил журналистам, что Россия и Белоруссия могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве уже в сентябре нынешнего года. Как отмечают эксперты, у программы должна быть чёткая внешнеполитическая составляющая. Визит Бахтадзе в Минск напомнил о расхождении во взглядах членов Союзного государства на вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси эти расхождения только приветствуют.

Белоруссию с Грузией связывают по большей части экономические отношения, заметил в эфире НСН белорусский политолог Алексей Дзермант. Говорить о стабильных и союзнических взаимодействиях, по его мнению, пока не приходится. Хотя оценка Минском грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов позволяет рассчитывать на развитие отношений в будущем.