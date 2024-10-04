Минск назвал бесперспективным обращение Литвы в МУС по поводу Лукашенко
Обращение Литвы в Международный уголовный суд (МУС) для расследования против президента Белоруссии Александра Лукашенко бесперспективно, сообщает «БелТА» со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства республики Максима Рыженкова.
Он указал на абсурдность и надуманность выдвигаемых обвинений. «Мы спокойно смотрим на эту возню и не перестаем призывать соседей к благоразумию и адекватности», – указал политик.
Ранее Европарламент призвал МУС в Гааге выдать ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru