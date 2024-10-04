Минск назвал бесперспективным обращение Литвы в МУС по поводу Лукашенко

При атаке БПЛА в Белгороде ранен мужчина Будущий первый еврокомиссар по обороне призвал ЕС готовиться к конфликту с РФ Израиль намерен полностью уничтожить инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане Число погибших из-за урагана «Хелен» в США достигло 202 Фестиваль независимого кино РФ завершился в Бангкоке балетной драмой «Времена года»