Минск назвал бесперспективным обращение Литвы в МУС по поводу Лукашенко

Обращение Литвы в Международный уголовный суд (МУС) для расследования против президента Белоруссии Александра Лукашенко бесперспективно, сообщает «БелТА» со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства республики Максима Рыженкова.

Нетаньяху посоветовал МУС выдать ордера на арест Эрдогана и Аббаса

Он указал на абсурдность и надуманность выдвигаемых обвинений. «Мы спокойно смотрим на эту возню и не перестаем призывать соседей к благоразумию и адекватности», – указал политик.

Ранее Европарламент призвал МУС в Гааге выдать ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры