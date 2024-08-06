Минобороны Италии сообщило, что ВВС перехватили неопознанные самолеты в Балтии

Министерство обороны также уточнило, что приказ о взлете был передан из Центра управления воздушными операциями НАТО, расположенного в немецком Удеме.

Италия, которая начала выполнять командование миссией НАТО в странах Балтии с начала августа, выполнила этот приказ, передает «Радиоточка НСН».

