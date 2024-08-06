Минобороны Италии сообщило, что ВВС перехватили неопознанные самолеты в Балтии
Итальянские истребители, дислоцированные в Литве, были подняты для перехвата неопознанных воздушных целей в воздушном пространстве стран Балтии, сообщило Минобороны Италии.
В ведомстве рассказали, что два истребителя Eurofighter Typhoon, задействованные в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Эстонии, Латвии и Литве, выполнили перехват неопознанных самолетов. Причины и тип этих самолетов в сообщении не уточняются.
Министерство обороны также уточнило, что приказ о взлете был передан из Центра управления воздушными операциями НАТО, расположенного в немецком Удеме.
Италия, которая начала выполнять командование миссией НАТО в странах Балтии с начала августа, выполнила этот приказ, передает «Радиоточка НСН».
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