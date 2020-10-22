Минобороны Армении назвало провокацией заявление Баку о ракетном ударе по Габалинскому району

Ранее сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что с территории Армении в направлении Габалинского района был произведен пуск баллистических ракет.

Между тем, сенатор Алексей Пушков заявил в Twitter, что если Турция направит войска в Нагорный Карабах по просьбе Азербайджана, то карабахский конфликт только усилится, передает Ura.ru.

