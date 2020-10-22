Минобороны Армении назвало провокацией заявление Баку о ракетном ударе по Габалинскому району
Официальный представитель Минобороны Арцрун Ованнисян назвал сообщение властей Азербайджана о ракетном обстреле Габалинского района с территории Армении дезинформацией и провокацией.
В ведомстве уверены, что цель таких вбросов - вовлечение Армении в военные действия.
Ранее сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что с территории Армении в направлении Габалинского района был произведен пуск баллистических ракет.
Между тем, сенатор Алексей Пушков заявил в Twitter, что если Турция направит войска в Нагорный Карабах по просьбе Азербайджана, то карабахский конфликт только усилится, передает Ura.ru.
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