Минобороны Армении назвало провокацией заявление Баку о ракетном ударе по Габалинскому району

Официальный представитель Минобороны Арцрун Ованнисян назвал сообщение властей Азербайджана о ракетном обстреле Габалинского района с территории Армении дезинформацией и провокацией.

В ведомстве уверены, что цель таких вбросов - вовлечение Армении в военные действия.

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Ранее сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что с территории Армении в направлении Габалинского района был произведен пуск баллистических ракет.

Между тем, сенатор Алексей Пушков заявил в Twitter, что если Турция направит войска в Нагорный Карабах по просьбе Азербайджана, то карабахский конфликт только усилится, передает Ura.ru.

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Фото: nkrmil.am
ТЕГИ:Ракетный УдарАрменияНагорный Карабах
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