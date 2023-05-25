Милли: дефолт станет серьезным ударом по боевому духу и боеготовности армии США
Если представители Демократической и Республиканской партий США не смогут вовремя договориться и в стране будет объявлен дефолт, тем самым по американским Вооруженным силам будет нанесен серьезный удар по боеготовности, боевому духу и возможностям армии. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, передает «Интерфакс».
По его словам, в случае дефолта в США начнутся проблемы в экономике, которые повлекут печальные последствия для национальной безопасности.
Милли также предположил, что в армии начнутся проблемы с выплатой заработной платы военнослужащим, что, в свою очередь, ударит по остальным аспектам, связанным с боевой готовностью Вооруженных сил.
Он назвал последствия возможного дефолта очень значимыми и отрицательными для армии США.
Ранее генерал Милли исключил возвращение Киевом территорий военным путем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru