Милли: дефолт станет серьезным ударом по боевому духу и боеготовности армии США

По его словам, в случае дефолта в США начнутся проблемы в экономике, которые повлекут печальные последствия для национальной безопасности.

Милли также предположил, что в армии начнутся проблемы с выплатой заработной платы военнослужащим, что, в свою очередь, ударит по остальным аспектам, связанным с боевой готовностью Вооруженных сил.

Он назвал последствия возможного дефолта очень значимыми и отрицательными для армии США.

Ранее генерал Милли исключил возвращение Киевом территорий военным путем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

