Милли: дефолт станет серьезным ударом по боевому духу и боеготовности армии США

Если представители Демократической и Республиканской партий США не смогут вовремя договориться и в стране будет объявлен дефолт, тем самым по американским Вооруженным силам будет нанесен серьезный удар по боеготовности, боевому духу и возможностям армии. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, передает «Интерфакс».

Эксперт объяснил, зачем США нужен дефолт

По его словам, в случае дефолта в США начнутся проблемы в экономике, которые повлекут печальные последствия для национальной безопасности.

Милли также предположил, что в армии начнутся проблемы с выплатой заработной платы военнослужащим, что, в свою очередь, ударит по остальным аспектам, связанным с боевой готовностью Вооруженных сил.

Он назвал последствия возможного дефолта очень значимыми и отрицательными для армии США.

Ранее генерал Милли исключил возвращение Киевом территорий военным путем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: www.jcs.mil
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