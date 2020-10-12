Милиция Минска применила против пенсионеров газ и светошумовые патроны

Милиция использовала светошумовые патроны и слезоточивый газ на акции протеста пенсионеров в Минске, передаёт РИА Новости.

Днём в понедельник в белорусской столице началась несанкционированная акция, основные участники которой — люди пенсионного возраста. Митингующие колонной двигались от Дома правительства по минскому центральному проспекту Независимости. Во время проведения акции протеста в белорусской столице закрывались две станции метро: «Якуба Коласа» и «Академия наук». Как сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома, некоторые участники акции были задержаны.

Очевидцы сообщали о взрывах, предположительно, светошумовой гранаты. Позже представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич сообщил, что из-за агрессии митингующих милиция применила против них светошумовые патроны, а также слезоточивый газ.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. Штабы оппозиционных кандидатов отказались признать итоги выборов, участники митингов требуют отставки Лукашенко.

