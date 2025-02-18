Милей отреагировал на скандал вокруг него из-за криптовалюты

Так он отреагировал на возникший вокруг него скандал, связанный с криптовалютой. Президент указал, что не продвигал новую криптовалюту, а лишь распространил информацию о ней. Милей не подтвердил, что получил деньги за публикацию.

На прошлой неделе глава государства опубликовал в соцсети X информацию об одной из криптовалют, после чего она выросла в цене, а затем подешевела. Милея стали критиковать, так как многие решили вложить средства в криптовалюту и потеряли деньги.

Президент позднее удалил сообщение, отметив, что не был знаком с деталями проекта и поэтому решил не продолжать распространять о нем информацию.

Оппозиция Аргентины намерена настаивать на импичменте президента. Против него было подано больше сотни исков.

Ранее Милей распорядился о выходе страны из ВОЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

