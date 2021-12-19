Кейт Миддлтон тяжело пережила эмиграцию Меган Маркл и принца Гарри в США

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон перенесла «огромный стресс», когда принц Гарри и его супруга Меган Маркл уехали в США. Об этом пишет журнал People со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

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Уточняется, что Миддлтон фактически пережила двойной стресс.

«Она была очень, очень расстроена из-за всего этого. Все, что происходило вокруг Гарри и Меган, было причиной серьезного стресса, но в конце концов это сблизило ее с Уильямом. Она расстраивалась в том числе из-за того, что видела, как ее супруг переживает всю эту ситуацию», — отмечает источник журнала.

Ранее стало известно, что большинство жителей Великобритании хотели бы видеть принца Уильяма следующим монархом, передает «Интерфакс». Агентство ссылается на данные опроса Deltapoll 1,5 тысячи респондентов 31 марта – 1 апреля для издания Daily Mirror

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Фото: Wikimedia Commons
ТЕГИ:Меган МарклПринц ГарриКейт МиддлтонВеликобритания
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