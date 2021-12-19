Кейт Миддлтон тяжело пережила эмиграцию Меган Маркл и принца Гарри в США
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон перенесла «огромный стресс», когда принц Гарри и его супруга Меган Маркл уехали в США. Об этом пишет журнал People со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.
Уточняется, что Миддлтон фактически пережила двойной стресс.
«Она была очень, очень расстроена из-за всего этого. Все, что происходило вокруг Гарри и Меган, было причиной серьезного стресса, но в конце концов это сблизило ее с Уильямом. Она расстраивалась в том числе из-за того, что видела, как ее супруг переживает всю эту ситуацию», — отмечает источник журнала.
Ранее стало известно, что большинство жителей Великобритании хотели бы видеть принца Уильяма следующим монархом, передает «Интерфакс». Агентство ссылается на данные опроса Deltapoll 1,5 тысячи респондентов 31 марта – 1 апреля для издания Daily Mirror
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 967 / сут.
Умерли
297 тыс.+1 023 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+32 655 / сут.
- Из горящей шахты на Кузбассе вывели всех горняков. Пострадавших нет
- МИД России: Предложения РФ по гарантиям безопасности критикуют за «откровенность»
- В СУЭК назвали предварительную причину пожара в шахте в Кузбассе
- Из загоревшейся в Кузбассе шахты на поверхность подняли 10 человек
- Умер режиссер «Грозовых ворот» Андрей Малюков
- Произошел пожар на шахте им. Рубана в Кузбассе
- НАТО планирует обсудить предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе
- На «АвтоВАЗе» в Тольятти прогремел взрыв
- Министр Минобороны ФРГ требует ввести санкции против России из-за Украины
- Попова: Россия изучает зарубежный опыт введения штрафов за отказ от прививки от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru