СМИ: Американские корабли будут следить за визитом российского флота на Кубу

Корабли военно-морских сил Соединенных Штатов будут отслеживать визит российского флота на Кубу, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

Отряд из четырех кораблей ВМФ России прибудет на Кубу 12-17 июня

По данным телеканала, следить за российской подводной лодкой будут два эсминца и столько же кораблей с буксируемыми гидролокаторами. Слежкой за остальной частью российского отряда займется еще один эсминец ВМС США и корабль береговой охраны.

Ранее в США заявили, что не видят угрозы в визите российских кораблей на Кубу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Виталий Аньков
ТЕГИ:СШАКуба

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