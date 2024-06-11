СМИ: Американские корабли будут следить за визитом российского флота на Кубу

По данным телеканала, следить за российской подводной лодкой будут два эсминца и столько же кораблей с буксируемыми гидролокаторами. Слежкой за остальной частью российского отряда займется еще один эсминец ВМС США и корабль береговой охраны.

Ранее в США заявили, что не видят угрозы в визите российских кораблей на Кубу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

