СМИ: Американские корабли будут следить за визитом российского флота на Кубу
11 июня 202404:35
Корабли военно-морских сил Соединенных Штатов будут отслеживать визит российского флота на Кубу, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.
По данным телеканала, следить за российской подводной лодкой будут два эсминца и столько же кораблей с буксируемыми гидролокаторами. Слежкой за остальной частью российского отряда займется еще один эсминец ВМС США и корабль береговой охраны.
Ранее в США заявили, что не видят угрозы в визите российских кораблей на Кубу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru