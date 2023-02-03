МИД Франции: НАТО не ведет войну с РФ

«Партнеры по НАТО не воюют с Россией. Эскалация наблюдается только со стороны РФ», — сказал представитель внешнеполитического ведомства Франции. Так он отреагировал на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об абсурдности заявления президента Франции Эмманюэля Макрона. Глава государства заявил, что возможная поставка военных самолетов Киеву не приведет к эскалации.

По словам Захаровой, подобные слова «лишь повышают и без того неуемный аппетит режима» украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона «песиком НАТО».

