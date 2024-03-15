Международный валютный фонд подвергся кибератаке
15 марта 202420:26
Международный валютный фонд (МВФ) в феврале 2024 года подвергся кибератаке, говорится в заявлении пресс-службы организации.
В МВФ сообщили, что обнаружили кибератаку 16 февраля 2024 года. Были приняты меры по устранению нарушения.
Отмечается, что в результате кибератаки взломано 11 корпоративных адресов электронной почты. В настоящее время они восстановлены, но расследование продолжается.
По данным СМИ, в ночь на 11 марта множество государственных сервисов Франции подверглись мощной кибератаке, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru