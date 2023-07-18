Метеорологи назвали самые уязвимые перед тепловым взрывом страны

Наиболее сильный удар из-за жары от теплового взрыва в пустыне Сахара могут ощутить на себе Сирия и Ирак. Об этом заявил глава департамента метеорологии Ливана Мохаммед Канж, сообщил телеканал НТВ.

Синоптик: Европейская жара не дойдет до России

По его словам, в этих двух странах столбики термометров поднимутся до +44 градусов в тени. Также пострадают Саудовская Аравия, Квейт и южный Иран. Здесь температура превысит +45 градусов.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара из Сахары не затронет Россию. По словам синоптика, это региональное явление.

Ранее сообщалось, что рекордные температуры до 50 градусов по Цельсию могут прийти в Европу из-за антициклона «Харон» из Сахары. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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