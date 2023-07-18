Метеорологи назвали самые уязвимые перед тепловым взрывом страны
Наиболее сильный удар из-за жары от теплового взрыва в пустыне Сахара могут ощутить на себе Сирия и Ирак. Об этом заявил глава департамента метеорологии Ливана Мохаммед Канж, сообщил телеканал НТВ.
По его словам, в этих двух странах столбики термометров поднимутся до +44 градусов в тени. Также пострадают Саудовская Аравия, Квейт и южный Иран. Здесь температура превысит +45 градусов.
В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара из Сахары не затронет Россию. По словам синоптика, это региональное явление.
Ранее сообщалось, что рекордные температуры до 50 градусов по Цельсию могут прийти в Европу из-за антициклона «Харон» из Сахары. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полковник Макгрегор: бойцы ВСУ боятся атаковать позиции ВС РФ
- СМИ: «Троицу» отправят из храма Христа Спасителя в Центр Грабаря 19 июля
- Глава МОК заявил, что не ждет проблем из-за участия россиян в Олимпиаде-2024
- «Автостат»: поддержанные автомобили в России подорожали на 7,8%
- Bloomberg: Президент ЮАР заявил, что арест Путина будет означать объявление войны
- Американскую супермодель арестовали за хранение марихуаны
- Хуснуллин назвал число жителей Мариуполя
- Европарламент призвал не допускать российских спортсменов к Олимпиаде
- «Откровенно враждебные действия»: В МИД РФ оценили новые санкции Великобритании
- В Антарктиде начал дрейф самый крупный на планете айсберг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru