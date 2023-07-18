Метеорологи назвали самые уязвимые перед тепловым взрывом страны

По его словам, в этих двух странах столбики термометров поднимутся до +44 градусов в тени. Также пострадают Саудовская Аравия, Квейт и южный Иран. Здесь температура превысит +45 градусов.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара из Сахары не затронет Россию. По словам синоптика, это региональное явление.

Ранее сообщалось, что рекордные температуры до 50 градусов по Цельсию могут прийти в Европу из-за антициклона «Харон» из Сахары. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

