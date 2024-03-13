Мэр Варшавы заявил о начале строительства укрытий и бомбоубежищ
Власти Варшавы выделят около $30 миллионов на возведение укрытий и бомбоубежищ, сообщил мэр столицы Польши Рафал Тшасковский. Его слова приводит телеканал TVN.
По его словам, бомбоубежища построят в рамках программы «Варшава защищает». Соответствующая инфраструктура в польской столице появится в ближайшие несколько лет, пообещал Тшасковский.
Политик отметил, что программа предусматривает обустройство мест укрытий, их подключение к линиям электропередачи и создание источников питьевой воды. В Варшаве имеется более семи миллионов квадратных метров помещений, пригодных для этих целей, уточнил мэр.
Накануне власти США одобрили продажу Польше высокоточных ракет на общую сумму $3,7 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».
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