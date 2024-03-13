Мэр Варшавы заявил о начале строительства укрытий и бомбоубежищ

По его словам, бомбоубежища построят в рамках программы «Варшава защищает». Соответствующая инфраструктура в польской столице появится в ближайшие несколько лет, пообещал Тшасковский.

Политик отметил, что программа предусматривает обустройство мест укрытий, их подключение к линиям электропередачи и создание источников питьевой воды. В Варшаве имеется более семи миллионов квадратных метров помещений, пригодных для этих целей, уточнил мэр.

Накануне власти США одобрили продажу Польше высокоточных ракет на общую сумму $3,7 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

