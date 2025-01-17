Мэл Гибсон пошутил о резиденции после назначения спецпосланником Трампа

Гибсон также отметил, что, несмотря на его удивление, он готов выполнять свои обязанности на новом посту. В разговоре актер упомянул, что его дом в Малибу был уничтожен в результате недавних пожаров, сравнив последствия для имущества с разрушениями, вызванными бомбардировкой Дрездена во время Второй мировой войны.

16 января Дональд Трамп официально назначил Гибсона, а также актеров Сильвестра Сталлоне и Джона Войта специальными посланниками в Голливуде. Трамп подчеркнул, что эти «талантливые люди» будут его глазами и ушами в этом «великом и проблемном месте», передает «Радиоточка НСН».

