Мэл Гибсон пошутил о резиденции после назначения спецпосланником Трампа
Американский актер и режиссер Мэл Гибсон, недавно назначенный спецпосланником Дональда Трампа в Голливуде, выразил удивление по поводу своего назначения.
В интервью изданию Variety он пошутил о возможности получения резиденции на новой должности, отметив, что его обязанность как гражданина — оказывать любую помощь и давать советы.
Гибсон также отметил, что, несмотря на его удивление, он готов выполнять свои обязанности на новом посту. В разговоре актер упомянул, что его дом в Малибу был уничтожен в результате недавних пожаров, сравнив последствия для имущества с разрушениями, вызванными бомбардировкой Дрездена во время Второй мировой войны.
16 января Дональд Трамп официально назначил Гибсона, а также актеров Сильвестра Сталлоне и Джона Войта специальными посланниками в Голливуде. Трамп подчеркнул, что эти «талантливые люди» будут его глазами и ушами в этом «великом и проблемном месте», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru