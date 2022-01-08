Мексика предложила США создать аналог Евросоюза
Мексика предложила США рассмотреть возможность создания в Западном полушарии сообщества наподобие Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард во время визита в Аргентину, где состоялась встреча глав МИД стран-участниц Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).
Как отметил Эбрард, Организация американских государств (ОАГ) уже устарела, и странам стоит «двигаться к созданию объединения, которое будет скорее похоже на ЕС».
«Было предложено создать нечто другое, но это будет зависеть от силы, которую мы, страны Латинской Америки и Карибского бассейна, проявим вместе. Если мы будем едины, нам это удастся», — приводит слова министра ТАСС.
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