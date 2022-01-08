Мексика предложила США создать аналог Евросоюза

Как отметил Эбрард, Организация американских государств (ОАГ) уже устарела, и странам стоит «двигаться к созданию объединения, которое будет скорее похоже на ЕС».

«Было предложено создать нечто другое, но это будет зависеть от силы, которую мы, страны Латинской Америки и Карибского бассейна, проявим вместе. Если мы будем едины, нам это удастся», — приводит слова министра ТАСС.

