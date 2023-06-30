Медведев: беспорядки во Франции обусловлены миграционной политикой ЕС
30 июня 202319:20
Москва следит за тем, что происходит во Франции, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«С интересом также смотрим на столпотворения и беспорядки на улицах», — сообщил экс-президент РФ.
По его словам, эти события Россия обсудит со своими партнерами.
«В особенности в контексте многолетней «удачной» миграционной политики Европы», - добавил Медведев.
Ранее стало известно, что во Франции из-за массовых беспорядков развернут бронетехнику, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru