Медведев: беспорядки во Франции обусловлены миграционной политикой ЕС

Москва следит за тем, что происходит во Франции, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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«С интересом также смотрим на столпотворения и беспорядки на улицах», — сообщил экс-президент РФ.

По его словам, эти события Россия обсудит со своими партнерами.

«В особенности в контексте многолетней «удачной» миграционной политики Европы», - добавил Медведев.

Ранее стало известно, что во Франции из-за массовых беспорядков развернут бронетехнику, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:МиграцияБеспорядкиФранцияДмитрий Медведев

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