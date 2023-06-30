Макрон досрочно покинул саммит в Брюсселе из-за беспорядков во Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за беспорядков во Франции, сообщает AFP.
По данным агентства, Макрон отменил запланированную пресс-конференцию саммита и направляется на заседание правительства Франции по беспорядкам в стране.
Днем ранее стало известно, что для предотвращения беспорядков и погромов на улицах французских городов будет привлечено 40 тысяч жандармов и полицейских. Протесты во Франции вспыхнули с новой силой – митингующие сжигают и разрушают все, что «попадается под руку».
На кадрах журналистов можно увидеть полыхающие машины, разбитые витрины магазинов и разгромленные автобусные остановки.
28 июня в парижском пригороде Нантер начались беспорядки. Они вспыхнули после убийства полицейскими 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям правоохранительных органов. Несовершеннолетний отказался остановиться на автомобиле по требованию полиции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru