Макрон досрочно покинул саммит в Брюсселе из-за беспорядков во Франции

Днем ранее стало известно, что для предотвращения беспорядков и погромов на улицах французских городов будет привлечено 40 тысяч жандармов и полицейских. Протесты во Франции вспыхнули с новой силой – митингующие сжигают и разрушают все, что «попадается под руку».

На кадрах журналистов можно увидеть полыхающие машины, разбитые витрины магазинов и разгромленные автобусные остановки.

28 июня в парижском пригороде Нантер начались беспорядки. Они вспыхнули после убийства полицейскими 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям правоохранительных органов. Несовершеннолетний отказался остановиться на автомобиле по требованию полиции, передает «Радиоточка НСН».

