Маск заявил, что посетит выступление Нетаньяху в конгрессе в качестве его гостя

В понедельник, перед вылетом в Вашингтон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что намерен лично поблагодарить президента Джо Байдена за поддержку Израиля и подчеркнуть в Конгрессе, что Израиль остается ключевым союзником США на Ближнем Востоке, независимо от политических изменений.

В США Нетаньяху встретится с Байденом в четверг, с вице-президентом Камалой Харрис отдельно, а в пятницу — с республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом, передает «Радиоточка НСН».

