Маск заявил, что посетит выступление Нетаньяху в конгрессе в качестве его гостя
Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что примет участие в выступлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США в качестве его гостя.
На вопрос журналистки телеканала Fox News о том, планирует ли он посетить мероприятие, Илон Маск ответил утвердительно. Его овет был опубликован в видеоролике в соцсети X.
В понедельник, перед вылетом в Вашингтон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что намерен лично поблагодарить президента Джо Байдена за поддержку Израиля и подчеркнуть в Конгрессе, что Израиль остается ключевым союзником США на Ближнем Востоке, независимо от политических изменений.
В США Нетаньяху встретится с Байденом в четверг, с вице-президентом Камалой Харрис отдельно, а в пятницу — с республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru