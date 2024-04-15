Маск введет плату с новых пользователей X за создание постов

Бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск намерен взимать плату с новых пользователей площадки за доступ к созданию постов и лайкам. Об этом предприниматель сообщил в своем аккаунте.

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Маск пообещал, что размер платы будет небольшим. Конкретную цифру он не назвал.

«Небольшая плата для новых пользователей для получения доступа к записям является единственным способом сдержать неумолимый натиск ботов», - объяснил миллиардер.

По его словам, функция будет распространяться только на новых пользователей. Через три месяца они смогут публиковать посты бесплатно, утверждает Маск.

Ранее бизнесмен опроверг сообщения об активном распространении Россией фейков в соцсети X, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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