Маск третий год подряд остается богатейшим человеком в США по версии Forbes
Американский предприниматель Илон Маск в третий год подряд признан богатейшим человеком в США, несмотря на снижение состояния. Об этом сообщает журнал Forbes.
По данным издания, его состояние сегодня оценивается в 244 миллиарда долларов. За последний год бизнесмен потерял семь миллиардов долларов.
Второе место рейтинга наиболее богатых американцев занял основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в 197 миллиардов долларов. Тройку лидеров замыкает основатель Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг со 181 миллиардом долларов. В общей сложности в список богатейших людей по версии Forbes входит 400 человек.
Согласно Bloomberg Billionaires Index, богатейшие бизнесмены России в 2024 году стали богаче на $31 миллиард, напоминает «Радиоточка НСН».
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