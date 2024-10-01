Маск третий год подряд остается богатейшим человеком в США по версии Forbes

По данным издания, его состояние сегодня оценивается в 244 миллиарда долларов. За последний год бизнесмен потерял семь миллиардов долларов.

Второе место рейтинга наиболее богатых американцев занял основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в 197 миллиардов долларов. Тройку лидеров замыкает основатель Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг со 181 миллиардом долларов. В общей сложности в список богатейших людей по версии Forbes входит 400 человек.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, богатейшие бизнесмены России в 2024 году стали богаче на $31 миллиард, напоминает «Радиоточка НСН».

