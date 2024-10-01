Маск третий год подряд остается богатейшим человеком в США по версии Forbes

Американский предприниматель Илон Маск в третий год подряд признан богатейшим человеком в США, несмотря на снижение состояния. Об этом сообщает журнал Forbes.

СМИ: Цукерберг стал в шесть раз богаче после запуска метавселенной

По данным издания, его состояние сегодня оценивается в 244 миллиарда долларов. За последний год бизнесмен потерял семь миллиардов долларов.

Второе место рейтинга наиболее богатых американцев занял основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в 197 миллиардов долларов. Тройку лидеров замыкает основатель Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг со 181 миллиардом долларов. В общей сложности в список богатейших людей по версии Forbes входит 400 человек.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, богатейшие бизнесмены России в 2024 году стали богаче на $31 миллиард, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ForbesМарк ЦукербергИлон МаскСША

Горячие новости

Все новости

партнеры